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Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
Киноафиша Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный

Спектакль Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный

Пешеходная аудиоэкскурсия в формате театрализованного представления
Постановка
Зимний театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театрализованные экскурсии по красивейшему маршруту Сочи

Место встречи: Сочи, ул. Театральная, 2, Зимний театр (со стороны ул. Театральная у светящихся звезд)

Откройте для себя Сочи с новой стороны на театрализованной экскурсии с загадочным фонарщиком Фаролеро. Эта уникальная прогулка сочетает в себе интерактивный театр и увлекательное исследование города.

Что вас ждет

Прощайте скучные экскурсии с сухим перечислением дат и стилей. Вместо этого вас ждут:

  • Легенды города и его жителей
  • Актеры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки

Маршрут экскурсии

На маршруте «Сочи. Центральный» вы посетите:

  • Театральную улицу
  • Приморский парк
  • Морской переулок
  • Парк культуры и отдыха
  • Курортный переулок
  • Улицу Орджоникидзе
  • Навагинский форт
  • Улицу Войкова
  • Морской вокзал

Интересные факты и приключения

  • Узнаете, какого цвета глаза у Морского вокзала
  • Станете свидетелем, как пень стал знаменитостью
  • Найдете место, где можно «сходить за удачей» в Сочи
  • Поймете, кто жил в голове Айвазовского
  • Узнаете, какую рыбу в Сочи ни за что не жарят
  • Попробуете на вкус сочинскую мечту
  • Получите 3 волшебных рубля и увидите доброго городского призрака

Эта экскурсия — шанс увидеть город с нового, магического ракурса и стать частью его мистических историй. Присоединяйтесь к нам для захватывающего путешествия по Сочи, полному сюрпризов и чудес!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Сочи, 25 июля
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
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Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
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Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
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Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 6 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 8 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
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Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
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Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 12 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 13 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 15 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 16 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 17 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 19 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 20 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 22 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 23 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 24 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 26 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 27 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 29 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 30 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 31 августа
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:30 от 1500 ₽
Сочи, 2 сентября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 5 сентября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 9 сентября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
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Сочи, 12 сентября
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19:00 от 1500 ₽
Сочи, 16 сентября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 19 сентября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 23 сентября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 26 сентября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 30 сентября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 3 октября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 7 октября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 10 октября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 14 октября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 17 октября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 21 октября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 24 октября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 28 октября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 31 октября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 4 ноября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 7 ноября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 11 ноября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 14 ноября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 18 ноября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 21 ноября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 25 ноября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 28 ноября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 2 декабря
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 5 декабря
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 9 декабря
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 12 декабря
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 16 декабря
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 19 декабря
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 23 декабря
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 26 декабря
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Сочи, 30 декабря
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
0+
Детские елки Ледовый
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
8 сентября в 19:00 Сочи Парк-арена
от 2000 ₽
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
0+
Детские елки Ледовый
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
21 августа в 19:00 Сочи Парк-арена
от 2000 ₽
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
0+
Детские елки Ледовый
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
23 августа в 19:00 Сочи Парк-арена
от 2000 ₽
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