Спектакль Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный

Театрализованные экскурсии по красивейшему маршруту Сочи

Место встречи: Сочи, ул. Театральная, 2, Зимний театр (со стороны ул. Театральная у светящихся звезд)

Откройте для себя Сочи с новой стороны на театрализованной экскурсии с загадочным фонарщиком Фаролеро. Эта уникальная прогулка сочетает в себе интерактивный театр и увлекательное исследование города.

Что вас ждет

Прощайте скучные экскурсии с сухим перечислением дат и стилей. Вместо этого вас ждут:

Легенды города и его жителей

и его жителей Актеры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки

Маршрут экскурсии

На маршруте «Сочи. Центральный» вы посетите:

Театральную улицу

Приморский парк

Морской переулок

Парк культуры и отдыха

Курортный переулок

Улицу Орджоникидзе

Навагинский форт

Улицу Войкова

Морской вокзал

Интересные факты и приключения

Узнаете, какого цвета глаза у Морского вокзала

Станете свидетелем, как пень стал знаменитостью

Найдете место, где можно «сходить за удачей» в Сочи

Поймете, кто жил в голове Айвазовского

Узнаете, какую рыбу в Сочи ни за что не жарят

Попробуете на вкус сочинскую мечту

Получите 3 волшебных рубля и увидите доброго городского призрака

Эта экскурсия — шанс увидеть город с нового, магического ракурса и стать частью его мистических историй. Присоединяйтесь к нам для захватывающего путешествия по Сочи, полному сюрпризов и чудес!