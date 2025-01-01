Спектакль Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный

Место встречи: Сочи, ул. Театральная, 2, Зимний театр (со стороны ул. Театральная у светящихся звезд)
Откройте для себя Сочи с новой стороны на театрализованной экскурсии с загадочным фонарщиком Фаролеро. Эта уникальная прогулка сочетает в себе интерактивный театр и увлекательное исследование города.
Что вас ждет
Прощайте скучные экскурсии с сухим перечислением дат и стилей. Вместо этого вас ждут:
На маршруте «Сочи. Центральный» вы посетите:
Интересные факты и приключения
Эта экскурсия — шанс увидеть город с нового, магического ракурса и стать частью его мистических историй. Присоединяйтесь к нам для захватывающего путешествия по Сочи, полному сюрпризов и чудес!