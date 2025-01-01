Спектакль Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Старо-Татарская Слобода

Приглашаем вас на уникальную атмосферную интерактивную прогулку, которая пройдет в Казани по адресу: К. Насыри, 3 (внутренний двор Музея Чая). Экскурсия с Фаролеро – это не просто стандартный тур с перечислением дат и архитектурных стилей. Здесь вы погрузитесь в легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки и неожиданные запахи создадут неповторимую атмосферу.
На маршруте «Казань. Старо-Татарская Слобода» вы посетите:
Во время экскурсии вы услышите множество удивительных историй:
Не упустите возможность увидеть обычные улицы и достопримечательности города в новом свете. Присоединяйтесь к старому фонарщику Фаролеро и откройте для себя секреты Казани!