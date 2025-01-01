Спектакль Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Старо-Татарская Слобода

Экскурсия с Фаролеро в Казани

Приглашаем вас на уникальную атмосферную интерактивную прогулку, которая пройдет в Казани по адресу: К. Насыри, 3 (внутренний двор Музея Чая). Экскурсия с Фаролеро – это не просто стандартный тур с перечислением дат и архитектурных стилей. Здесь вы погрузитесь в легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки и неожиданные запахи создадут неповторимую атмосферу.

Маршрут экскурсии

На маршруте «Казань. Старо-Татарская Слобода» вы посетите:

улицу Каюма Насыри,

двор Усадьбы Муллина,

улицу Кунче,

улицу Шигабутдина Марджани,

набережную озера Кабан.

Узнайте интересные факты

Во время экскурсии вы услышите множество удивительных историй:

Какой праздник защищает ЮНЕСКО?

Какие методы использовали татарские женщины для защиты от злых духов?

Что общего между Ив Сен Лораном и сапожником Каримом?

Почему кот получил звание Лейб-гвардейца?

Чем удивила Париж большая труба?

Не упустите возможность увидеть обычные улицы и достопримечательности города в новом свете. Присоединяйтесь к старому фонарщику Фаролеро и откройте для себя секреты Казани!