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Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Старо-Татарская Слобода
Киноафиша Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Старо-Татарская Слобода

Спектакль Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Старо-Татарская Слобода

Пешеходная аудиоэкскурсия в формате театрализованного представления 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экскурсия с Фаролеро в Казани

Приглашаем вас на уникальную атмосферную интерактивную прогулку, которая пройдет в Казани по адресу: К. Насыри, 3 (внутренний двор Музея Чая). Экскурсия с Фаролеро – это не просто стандартный тур с перечислением дат и архитектурных стилей. Здесь вы погрузитесь в легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки и неожиданные запахи создадут неповторимую атмосферу.

Маршрут экскурсии

На маршруте «Казань. Старо-Татарская Слобода» вы посетите:

  • улицу Каюма Насыри,
  • двор Усадьбы Муллина,
  • улицу Кунче,
  • улицу Шигабутдина Марджани,
  • набережную озера Кабан.

Узнайте интересные факты

Во время экскурсии вы услышите множество удивительных историй:

  • Какой праздник защищает ЮНЕСКО?
  • Какие методы использовали татарские женщины для защиты от злых духов?
  • Что общего между Ив Сен Лораном и сапожником Каримом?
  • Почему кот получил звание Лейб-гвардейца?
  • Чем удивила Париж большая труба?

Не упустите возможность увидеть обычные улицы и достопримечательности города в новом свете. Присоединяйтесь к старому фонарщику Фаролеро и откройте для себя секреты Казани!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 23 июля
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 25 июля
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 26 июля
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 27 июля
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 29 июля
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 30 июля
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 1 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 2 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 3 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 5 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 6 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 8 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 9 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 10 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 12 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 13 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 15 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 16 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 17 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 19 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 20 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 22 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 23 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 24 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 26 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 27 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 29 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 31 августа
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
20:00 от 1500 ₽
Казань, 5 сентября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 6 сентября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 12 сентября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 13 сентября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 19 сентября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 20 сентября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 26 сентября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 27 сентября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 3 октября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 4 октября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 10 октября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 11 октября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 17 октября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 18 октября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 24 октября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 25 октября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 31 октября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 1 ноября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 7 ноября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 8 ноября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 14 ноября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 15 ноября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 21 ноября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 22 ноября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 28 ноября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 29 ноября
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 5 декабря
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 6 декабря
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 12 декабря
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 13 декабря
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 19 декабря
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 20 декабря
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 26 декабря
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽
Казань, 27 декабря
Музей чая Казань, Каюма Насыри, 5
19:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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31 октября в 19:30 Дворец земледельцев
от 6000 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
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Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
13 декабря в 19:30 Дворец земледельцев
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Kaleidoscope Art&Dining
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