Спектакль Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль

Экскурсия с Фаролеро в Казани

Место встречи: Казань, Дворцовая площадь, напротив входа в Дворец земледельцев. Здесь вас встретят помощники фонарщика в черных плащах, готовые провести вас в увлекательное путешествие.

Экскурсия с Фаролеро — это атмосферная интерактивная прогулка, где вас не будут утомлять сухими датами и архитектурными терминами. Вместо этого вы услышите захватывающие легенды о городе и его жителях. Актёры в плащах и масках, которые встретятся вам на пути, раскроют секреты Казани через странные находки, неожиданные запахи и звуки.

Маршрут «Казань. Кремль»

В ходе экскурсии вы пройдёте по улицам Кремлевская и Площадь 1 Мая, посетите Мечеть Кул-Шариф и Башню Сююмбике, а ваше путешествие завершится на Смотровой площадке Казанского Кремля.

Уникальные истории

Вы узнаете, как простая уточка создала целый мир, в каком казане вода кипит без огня, и почему разметка перед мечетью Кул-Шариф имеет свои особенности. Также вас ждут удивительные истории об Абдулле Алиш, Иване Выродке, Царице Сююмбике и Иване Грозном.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу древней Казани и открыть для себя её тайны вместе с Фаролеро!