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Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
Киноафиша Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль

Спектакль Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль

Пешеходная аудиоэкскурсия в формате театрализованного представления 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экскурсия с Фаролеро в Казани

Место встречи: Казань, Дворцовая площадь, напротив входа в Дворец земледельцев. Здесь вас встретят помощники фонарщика в черных плащах, готовые провести вас в увлекательное путешествие.

Экскурсия с Фаролеро — это атмосферная интерактивная прогулка, где вас не будут утомлять сухими датами и архитектурными терминами. Вместо этого вы услышите захватывающие легенды о городе и его жителях. Актёры в плащах и масках, которые встретятся вам на пути, раскроют секреты Казани через странные находки, неожиданные запахи и звуки.

Маршрут «Казань. Кремль»

В ходе экскурсии вы пройдёте по улицам Кремлевская и Площадь 1 Мая, посетите Мечеть Кул-Шариф и Башню Сююмбике, а ваше путешествие завершится на Смотровой площадке Казанского Кремля.

Уникальные истории

Вы узнаете, как простая уточка создала целый мир, в каком казане вода кипит без огня, и почему разметка перед мечетью Кул-Шариф имеет свои особенности. Также вас ждут удивительные истории об Абдулле Алиш, Иване Выродке, Царице Сююмбике и Иване Грозном.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу древней Казани и открыть для себя её тайны вместе с Фаролеро!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 23 июля
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 24 июля
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 25 июля
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 26 июля
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 27 июля
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 28 июля
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 29 июля
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 30 июля
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 31 июля
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 1 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 2 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 3 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 4 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 5 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 6 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 7 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 8 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 9 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 10 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 11 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 7000 ₽
Казань, 12 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 13 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 14 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 15 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 16 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 17 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 18 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 19 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 20 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 21 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 22 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 23 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 24 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 25 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 26 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 27 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 28 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 29 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 31 августа
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
20:00 от 6000 ₽
Казань, 4 сентября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 5 сентября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 6 сентября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 11 сентября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 12 сентября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 13 сентября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 18 сентября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 19 сентября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 20 сентября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 25 сентября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 26 сентября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 27 сентября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 2 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 3 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 4 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 9 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 10 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 11 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 16 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 17 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 18 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 23 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 24 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 25 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 30 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 31 октября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 1 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 6 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 7 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 8 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 13 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 14 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 15 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 20 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 21 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 22 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 27 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 28 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 29 ноября
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 4 декабря
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 5 декабря
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 6 декабря
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 11 декабря
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 12 декабря
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 13 декабря
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 18 декабря
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 19 декабря
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 20 декабря
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 25 декабря
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 26 декабря
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
19:30 от 6000 ₽
Казань, 27 декабря
Дворец земледельцев Казань, Федосеевская, 36
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