Театрализованное новогоднее представление «Буратино»
6+
О спектакле

Театрализованное новогоднее представление «Буратино» в Глебовском ДК

Приглашаем вас на новогоднее представление «Буратино», которое пройдет в Глебовском культурном центре. Этот спектакль обещает стать незабываемым событием для всей семьи!

Сюжет спектакля

История о деревянном мальчике, который мечтает стать настоящим. Буратино, сеющий веселье и добро, отправляется в приключение, полное испытаний и неожиданных встреч. Вместе с ним зрители встретят веселых персонажей, таких как Мальвина и Пьеро, а также узнают важные жизненные уроки.

Что ожидать?

Новый спектакль обещает яркие декорации, захватывающие музыкальные номера и замечательную игру актеров. Создатели шоу стремились сделать его интересным не только для детей, но и для взрослых, что позволяет всей семье наслаждаться волшебством театра.

Почему стоит прийти?

  • Это отличный способ провести зимние каникулы с детьми.
  • Спектакль подарит минуты радости и смеха.
  • Возможность насладиться живым исполнением любимых персонажей.

Не упустите шанс стать частью этой незабываемой истории! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено.

Купить билет на спектакль Театрализованное новогоднее представление «Буратино»

Декабрь
21 декабря воскресенье
13:00
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
от 350 ₽

