Спектакль Театрализованная экскурсия в Екатеринбургском доме актера

Театрализованная экскурсия в Доме Актера

Дорогие друзья! Приглашаем вас на уникальную театрализованную экскурсию в Доме Актера. Это интерактивное путешествие в интерьеры старинного особняка, где вы сможете узнать об истории, тайнах и любопытных фактах, связанных с этим местом.

Уникальный опыт

Экскурсия предлагает погружение в эпоху XIX века, ее культуру и традиции. Вы не только услышите увлекательные истории, но и сможете насладиться угощением, а также принять участие в мастер-классах по светскому этикету и бальным танцам.

Исторический контекст

Дом Актера располагается в самом центре Екатеринбурга, на углу улицы 8 Марта и Площади 1905 года. Это образец городского особняка XIX века, выполненный в стиле эклектики с элементами барокко. Здание является уцелевшей частью усадебного комплекса и памятником истории и культуры Екатеринбурга. Сегодня Дом Актера — одно из немногих старинных зданий, сохранившихся в городе, которое воссоздает его исторический облик.

Информация о мероприятии

Продолжительность экскурсии: 1,5 часа.

Справки по телефону: 371 56 00.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу прошлого и насладиться искусством театра!