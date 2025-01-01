Приглашаем вас на уникальную театрализованную экскурсию по пространству «Театральный проект 27». Это не просто прогулка – это захватывающее путешествие в мир театра, где история оживает на каждом шагу.
Во время экскурсии вы узнаете удивительные факты о заводе «Арсенал», который стал основой для создания этого уникального театрального пространства. Вы также откроете для себя многообразие театральных профессий. Это отличная возможность понять, как создается магия театра и какое множество людей работает над каждым спектаклем.
Узнайте, что стало неофициальным символом проекта. Эта информация не оставит равнодушным ни одного театрала! Кроме того, вы поймете, почему проект носит название «27». Это число связано с интересными историческими событиями, которые сделали проект таким, каким он есть сегодня.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события. Экскурсии проводятся регулярно, и каждый раз вы сможете открыть для себя что-то новое и захватывающее. Билеты доступны на нашем сайте.
Ждем вас на встрече с театром в «Театральном проекте 27»!