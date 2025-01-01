Театрализованная экскурсия по «Театральному проекту 27»

Приглашаем вас на уникальную театрализованную экскурсию по пространству «Театральный проект 27». Это не просто прогулка – это захватывающее путешествие в мир театра, где история оживает на каждом шагу.

Что вас ждет?

Во время экскурсии вы узнаете удивительные факты о заводе «Арсенал», который стал основой для создания этого уникального театрального пространства. Вы также откроете для себя многообразие театральных профессий. Это отличная возможность понять, как создается магия театра и какое множество людей работает над каждым спектаклем.

Неофициальный символ и загадка имени

Узнайте, что стало неофициальным символом проекта. Эта информация не оставит равнодушным ни одного театрала! Кроме того, вы поймете, почему проект носит название «27». Это число связано с интересными историческими событиями, которые сделали проект таким, каким он есть сегодня.

Забронируйте билет!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события. Экскурсии проводятся регулярно, и каждый раз вы сможете открыть для себя что-то новое и захватывающее. Билеты доступны на нашем сайте.

Ждем вас на встрече с театром в «Театральном проекте 27»!