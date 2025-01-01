Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Театрализованная экскурсия по пространству «Театральный проект 27»

Театрализованная экскурсия по пространству «Театральный проект 27»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театрализованная экскурсия по «Театральному проекту 27»

Приглашаем вас на уникальную театрализованную экскурсию по пространству «Театральный проект 27». Это не просто прогулка – это захватывающее путешествие в мир театра, где история оживает на каждом шагу.

Что вас ждет?

Во время экскурсии вы узнаете удивительные факты о заводе «Арсенал», который стал основой для создания этого уникального театрального пространства. Вы также откроете для себя многообразие театральных профессий. Это отличная возможность понять, как создается магия театра и какое множество людей работает над каждым спектаклем.

Неофициальный символ и загадка имени

Узнайте, что стало неофициальным символом проекта. Эта информация не оставит равнодушным ни одного театрала! Кроме того, вы поймете, почему проект носит название «27». Это число связано с интересными историческими событиями, которые сделали проект таким, каким он есть сегодня.

Забронируйте билет!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события. Экскурсии проводятся регулярно, и каждый раз вы сможете открыть для себя что-то новое и захватывающее. Билеты доступны на нашем сайте.

Ждем вас на встрече с театром в «Театральном проекте 27»!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
17:00 от 1900 ₽ 20:00 от 1900 ₽

В ближайшие дни

Дом занимательной науки
6+
Интерактивный
Дом занимательной науки
28 августа в 09:00 Музей музыки
Билеты
Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
6+
Инсталляция Интерактивный Современное искусство
Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
17 сентября в 18:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 490 ₽
media.tribe. «тонкие материи»
6+
Скульптура Инсталляция Современное искусство
media.tribe. «тонкие материи»
7 октября в 12:00 Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк»
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше