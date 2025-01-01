Спектакль Театрализованная экскурсия «Главная в жизни роль»

Меню
Театрализованная экскурсия «Главная в жизни роль»
12+
Возраст 12+

Театрализованная экскурсия «Главная в жизни роль» в Екатеринбургском доме актера

В этом году в рамках «Ночи музеев» Екатеринбургский дом актера приглашает зрителей на уникальную театрализованную экскурсию под названием «Главная в жизни роль». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей театра и искусства.

Что вас ждет?

Экскурсия пройдет по самым знаковым местам дома актера, где вы сможете ближе познакомиться с историей театра и его выдающимися деятелями. Участники экскурсий встретятся с актерами, которые вживую расскажут о своих «главных ролях» и поделятся интересными закулисными историями.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и окунуться в мир театра вместе с «Главной в жизни ролью»!

