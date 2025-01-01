Меню
Театр
Киноафиша Театр

Спектакль Театр

18+
Режиссер Георгий Цнобиладзе
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Театр» Моэма в Краснодарском театре драмы им. Горького

Спектакль «Театр» по пьесе У.С. Моэма в постановке Георгия Цнобиладзе — это не просто театральное представление. Это уникальное путешествие в мир искусства, любви и сложных человеческих отношений. Зрители станут свидетелями того, как выборы героев влияют на их судьбы и заставляют задуматься о собственных поступках и мечтах.

Юбилейный бенефис Веры Великановой

В роли Джулии Ламберт выступит заслуженная артистка России Вера Великанова, которая отметит свой юбилей именно в этом спектакле. Ее талант и харизма сделают представление незабываемым. Эмоции, которые она передаст, останутся в сердцах зрителей надолго!

Интересные факты

  • У.С. Моэм — известный английский писатель, чьи произведения были переведены на множество языков и поставлены на сценах по всему миру.
  • Пьеса «Театр» исследует тему выбора и судьбы, что делает ее особенно актуальной для современного зрителя.
  • Краснодарский театр драмы им. Горького — один из ведущих театров региона, который радует зрителей разнообразными постановками.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего спектакля!

Расписание

Краснодар, 17 октября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 500 ₽

