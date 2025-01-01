«Театр» Моэма в Краснодарском театре драмы им. Горького

Спектакль «Театр» по пьесе У.С. Моэма в постановке Георгия Цнобиладзе — это не просто театральное представление. Это уникальное путешествие в мир искусства, любви и сложных человеческих отношений. Зрители станут свидетелями того, как выборы героев влияют на их судьбы и заставляют задуматься о собственных поступках и мечтах.

Юбилейный бенефис Веры Великановой

В роли Джулии Ламберт выступит заслуженная артистка России Вера Великанова, которая отметит свой юбилей именно в этом спектакле. Ее талант и харизма сделают представление незабываемым. Эмоции, которые она передаст, останутся в сердцах зрителей надолго!

Интересные факты

У.С. Моэм — известный английский писатель, чьи произведения были переведены на множество языков и поставлены на сценах по всему миру.

Пьеса «Театр» исследует тему выбора и судьбы, что делает ее особенно актуальной для современного зрителя.

Краснодарский театр драмы им. Горького — один из ведущих театров региона, который радует зрителей разнообразными постановками.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего спектакля!