Спектакль «Театр» по пьесе У.С. Моэма в постановке Георгия Цнобиладзе — это не просто театральное представление. Это уникальное путешествие в мир искусства, любви и сложных человеческих отношений. Зрители станут свидетелями того, как выборы героев влияют на их судьбы и заставляют задуматься о собственных поступках и мечтах.
В роли Джулии Ламберт выступит заслуженная артистка России Вера Великанова, которая отметит свой юбилей именно в этом спектакле. Ее талант и харизма сделают представление незабываемым. Эмоции, которые она передаст, останутся в сердцах зрителей надолго!
Не упустите шанс стать частью этого захватывающего спектакля!