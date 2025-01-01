Исторический интерактивный спектакль «Театр Звезда» в Театре Российской армии

Проект «Театр Звезда» стал результатом многомесячной работы над архивами, встреч со старейшими сотрудниками и артистами Театра армии, обсуждений и поиска концептуального решения. Этот спектакль предлагает уникальную возможность зрителям окунуться в историю театра и его эпохи.

Интерактивный формат

Во время представления граница между сценой и зрительным залом будет стерта. Актерам предстоит работать на расстоянии вытянутой руки от зрителей, которые станут непосредственными участниками ярких и драматических событий, происходящих в пространстве театра.

Маршрут по историческим местам

История Театра армии начнется в центральном фойе, где 14 сентября 1940 года состоялось открытие театрального здания. Зрители пройдут 1720 шагов по залам, коридорам и закоулкам, включая закрытые правительственные ложи, поднимутся на самый верх театра и увидят окна мастерских. Они смогут исследовать все лестницы, на которые обычно не попадает публика, а также стилобат — самый таинственный подземный лабиринт театра.

Слияние жанров

В спектакле встретятся разные жанры: перформанс, инсталляция, документальный театр, современный танец, игровой театр и вербатим. Уникальные интерьеры театра станут проводником через его прошлое, настоящее и будущее.

Исторические моменты

Зрители увидят, как Клим Ворошилов ставил задачи архитекторам построить театр в форме звезды, как это громадное здание вызывало страх у актеров. Они узнают о репетициях легендарных шекспировских спектаклей под руководством Алексея Попова, а также о том, как бригады актеров отправлялись на фронт, чтобы играть, петь и ухаживать за ранеными — и иногда попадали в концлагерь, окружение, погибая. О призраках актеров, говорящих на знаменитой лестнице-пятиграннике, тоже не следует забывать.

Спектакль обещает быть насыщенным и запоминающимся, с грандиозными батальными сценами и историческими костюмами, когда герои спектаклей прошлого пройдут перед зрителями.

