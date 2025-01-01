Театр Звезда: погружение в Историю на сцене Театра Российской армии

Проект «Театр Звезда» стал результатом многомесячной работы над архивами, встреч с ветеранами театра и обсуждений концептуального решения. Этот спектакль предлагает уникальную возможность для зрителей погрузиться в богатую историю Театра армии и целой эпохи.

Интерактивный формат

Во время спектакля граница «сцена — зрительный зал» будет стёрта. Актёры будут работать на расстоянии вытянутой руки, а зрители станут непосредственными участниками ярких и драматических событий, происходящих вокруг в пространстве театра.

Историческая экскурсия

История Театра армии начнётся в центральном фойе, где 14 сентября 1940 года произошло открытие театрального здания. Зрители пройдут 1720 шагов по залам, коридорам и закоулкам, включая закрытые правительственные ложи. Они поднимутся на самый верх театра и увидят окна мастерских, лестницы, на которые обычно не попадает зритель, а также стилобат — таинственный подземный лабиринт.

Слияние жанров

Спектакль объединяет в себе перформанс и инсталляцию, документальный театр и современный танец, игровой театр и вербатим. Уникальные интерьеры театра станут проводником через прошлое, настоящее и будущее.

Исторические личности и события

Зрители узнают, как Клим Ворошилов ставил задачи архитекторам построить театр в форме звезды, как громадное здание вызывало страх у актёров, и как Алексей Попов репетировал легендарные шекспировские спектакли. Бригады актёров отправлялись на фронт, чтобы играть, петь и ухаживать за ранеными, нередко попадая в концлагеря и окружение, о чём говорят призраки актёров на известной лестнице-пятиграннике.

Грандиозные постановки

На сцене ожидаются грандиозные батальные сцены, эсминцы и поднятая целина. В исторических костюмах перед зрителями пройдут герои спектаклей прошлого, воссоздавая атмосферу тех времён.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта!