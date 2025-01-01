Погружение в темноту: творческий мастер-класс в Красноярском ТЮЗе

Искусство, где стирается грань между зрителем и сценой, завораживает самыми неожиданными способами. На нашем мастер-классе вы сможете не только наблюдать за процессом, но и стать его частью. Здесь театр встречается с живописью, а ваши эмоции становятся основой для создания уникальных образов.

Что вас ждет на занятии?

Погружение в темноту : настройка на внутреннее восприятие через звуки и дыхание.

Обсуждение характеров героев : погружение в тематику спектакля, что поможет глубже понять персонажей.

Знакомство с материалами : изучение композиции и цветовой палитры.

Творческое задание : практика в использовании люминесцентных красок для изображения любимых персонажей.

Мини-выставка работ : итоговые произведения участников будут выставлены на полу.

: итоговые произведения участников будут выставлены на полу. Выход из темноты: завершение занятия, где каждая работа обретает новое значение.

Важно отметить, что данное занятие подходит как для опытных художников, так и для новичков — акцент сделан на процессе творения, а не на конечном результате. Участие в мастер-классе ведут профессиональные художники-живописцы, которые помогут вам раскрыть ваш творческий потенциал.

Материалы и оплата

Обратите внимание, что материалы для работы не включены в стоимость билета и оплачиваются дополнительно на месте. Стоимость материалов составляет 400 рублей.

Приглашаем вас присоединиться к этому уникальному творческому опыту, который оставит незабываемые впечатления и поможет создать новые внутренние образы.