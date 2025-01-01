Искусство, где стирается грань между зрителем и сценой, завораживает самыми неожиданными способами. На нашем мастер-классе вы сможете не только наблюдать за процессом, но и стать его частью. Здесь театр встречается с живописью, а ваши эмоции становятся основой для создания уникальных образов.
Важно отметить, что данное занятие подходит как для опытных художников, так и для новичков — акцент сделан на процессе творения, а не на конечном результате. Участие в мастер-классе ведут профессиональные художники-живописцы, которые помогут вам раскрыть ваш творческий потенциал.
Обратите внимание, что материалы для работы не включены в стоимость билета и оплачиваются дополнительно на месте. Стоимость материалов составляет 400 рублей.
Приглашаем вас присоединиться к этому уникальному творческому опыту, который оставит незабываемые впечатления и поможет создать новые внутренние образы.