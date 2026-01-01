Спектакль Театр в лицах

Театр в лицах
18+
Продолжительность 1 час 30 минут
О спектакле

Моноспектакль Петра Семака: искусство в каждом слове

Народный артист России Пётр Семак — легенда театра. На протяжении 30 лет он занимал ведущие позиции в Малом драматическом театре (МДТ), а с 2015 года является ведущим артистом Александринского театра. В своём новом моноспектакле Семак представит уникальную программу, в которой главным становится слово.

Слияние стихов и прозы

В этом спектакле Пётр Семак исполнит тексты своих любимых авторов. Зрители услышат стихи и прозу таких величайших писателей, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин и других. Каждый номер становится настоящим художественным выражением, где каждое слово находит отклик в душе зрителя.

Личное и театральное

Зрители смогут оценить, как литературные произведения переплетаются с историями из богатой театральной биографии артиста. Семак поделится байками о выдающихся личностях театра — Георгии Товстоногове, Анатолии Кацмане, Евгении Лебедеве и Олеге Ефремове, что придаст спектаклю неповторимый колорит.

Каждое исполнение — новая премьера

Уникальность спектакля заключается в том, что каждое его исполнение — это как новая премьерная постановка. Пётр Семак постоянно вносит новые истории и произведения, что делает каждую встречу со зрителями уникальной.

Не упустите возможность стать частью этого зрелища, где литература и театр гармонично соединяются.

В ролях
Петр Семак
