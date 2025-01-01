Меню
Театр сарсуэлы в Мадриде
Театр сарсуэлы в Мадриде

День репертуара Театра Сарсуэлы в Мадриде

Приглашаем вас на незабываемый день, посвященный репертуару легендарного Театра Сарсуэлы в Мадриде, одному из старейших и наиболее значимых театров Испании. Этот театральный landmark всегда вызывает интерес у любителей классической музыки и театра.

Звучание Кубанского симфонического оркестра

Музыкальную программу вечера представит Кубанский симфонический оркестр, который будет вести заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский. Оркестр славится своим богатым репертуаром и высоким уровнем исполнительского мастерства, что обещает сделать вечер особенным.

Культурно-познавательная программа

Для желающих глубже ознакомиться с культурным контекстом испанской музыки, свою информацию представит Нина Магдалиц, член Союза композиторов и музыковедов России и заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Она познакомит вас с интересными фактами и историей театра, а также придаст насыщенность вашему культурному вечеру.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра и музыки, который будет представлен на этом уникальном мероприятии. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться великолепием театрального искусства!

Краснодар, 18 января
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
12:00 от 500 ₽

