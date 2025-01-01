Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Театр Романса Олега Погудина
Киноафиша Театр Романса Олега Погудина

Театр Романса Олега Погудина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 ноября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Праздничный концерт «Мелодии новогодней ночи»
6+
Джаз Классическая музыка Эстрада
Праздничный концерт «Мелодии новогодней ночи»
31 декабря в 17:00 Музей-квартира Пушкина
от 2000 ₽
XXV фестиваль "Международная неделя консерваторий"
6+
Классическая музыка
XXV фестиваль "Международная неделя консерваторий"
30 октября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 400 ₽
Концерт при свечах и звездах. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
6+
Классическая музыка
Концерт при свечах и звездах. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
31 июля в 20:00 Планетарий
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше