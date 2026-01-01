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Театр Петрушка. Золотой петушок
Киноафиша Театр Петрушка. Золотой петушок

Спектакль Театр Петрушка. Золотой петушок

6+
Возраст 6+

О спектакле

Фольклорный ансамбль «Петрушка» снова радует зрителей

Фольклорный ансамбль «Петрушка» приглашает на уникальный музыкальный кукольный спектакль «Золотой петушок». Под руководством талантливой Татьяны Чунаковой, артистки и кукольницы, ансамбль известен своим редким собранием кукол XIX века. Это уникальное искусство можно увидеть только в Москонцерте.

В преддверии Дня защиты детей «Петрушка» представит спектакль, который погрузит зрителей в мир волшебства. На фоне переливчатых трелей гуслей и теплого дыхания старинных шарманок оживут герои бессмертной сказки А.С. Пушкина. Под ритмичный бой барабанов тростевые народные куклы будут интригующе танцевать, создавая атмосферу сказочного действа.

Каждый зритель имеет возможность стать частью этой яркой и увлекательной истории. Продолжительность спектакля составляет 50 минут, что позволяет насладиться каждой минутой в компании волшебных персонажей.

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