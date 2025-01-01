Спектакль Театр на реке. Кукольная сказка «Три кота, или Праздник друзей»

«Три кота, или Праздник друзей»: кукольный театр на теплоходе

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по реке вместе с тремя любознательными котятами: Компотом, Коржиком и Карамелькой. Их жизнь полна событий и открытий, и каждый день обещает новые приключения!

Сюжет спектакля

Присоединяйтесь к котятам в их обычной прогулке по лесу, которая оборачивается настоящим приключением. Новые встречи и дружба ждут их на каждом шагу. Вместе с маленькими зрителями котята встретят Ежика, Сороку и тетю Пчелу, и каждый из них подарит детям нечто особенное.

Взаимодействие с аудиторией

Спектакль погружает детей в мир фантазии, где они не просто наблюдатели, но и участники событий. Вместе с котятами они исследуют лес, учатся дружить и помогать новым друзьям.

Праздник для всей семьи

«Три кота, или Праздник друзей» — это не только забавная история, но и возможность для всей семьи провести время вместе, наслаждаясь магией театра и общением с любимыми персонажами.