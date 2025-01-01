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Театр на реке. Кукольная сказка «Три кота, или Праздник друзей»
Киноафиша Театр на реке. Кукольная сказка «Три кота, или Праздник друзей»

Спектакль Театр на реке. Кукольная сказка «Три кота, или Праздник друзей»

0+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Три кота, или Праздник друзей»: кукольный театр на теплоходе

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по реке вместе с тремя любознательными котятами: Компотом, Коржиком и Карамелькой. Их жизнь полна событий и открытий, и каждый день обещает новые приключения!

Сюжет спектакля

Присоединяйтесь к котятам в их обычной прогулке по лесу, которая оборачивается настоящим приключением. Новые встречи и дружба ждут их на каждом шагу. Вместе с маленькими зрителями котята встретят Ежика, Сороку и тетю Пчелу, и каждый из них подарит детям нечто особенное.

Взаимодействие с аудиторией

Спектакль погружает детей в мир фантазии, где они не просто наблюдатели, но и участники событий. Вместе с котятами они исследуют лес, учатся дружить и помогать новым друзьям.

Праздник для всей семьи

«Три кота, или Праздник друзей» — это не только забавная история, но и возможность для всей семьи провести время вместе, наслаждаясь магией театра и общением с любимыми персонажами.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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