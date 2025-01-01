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Театр Лисы Алисы и Кота Базилио
Билеты от 1000₽
Киноафиша Театр Лисы Алисы и Кота Базилио

Спектакль Театр Лисы Алисы и Кота Базилио

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приключения в мире театра с Лисой Алисой и Котом Базилио

Приглашаем юных зрителей на увлекательную программу, посвященную театральному искусству. Лиса Алиса и Кот Базилио не только познакомят детей с историей возникновения театра, но и помогут каждому участнику раскрыть свои актерские способности.

Что вас ждет?

В рамках программы ребята смогут освоить основы актерского мастерства, сценической речи и танца. Уверены, что каждый юный зритель сможет почувствовать себя настоящим артистом!

Возрастные ограничения и продолжительность

Рекомендуемый возраст для участия: 5-11 лет. Продолжительность программы составляет 60 минут.

Важно!

Не забудьте сменную обувь для комфортного участия в занятиях.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и погружение в мир театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
9 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
17 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
20 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
25 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
28 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
30 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽

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