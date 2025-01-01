Спектакль Театр Лисы Алисы и Кота Базилио

Приключения в мире театра с Лисой Алисой и Котом Базилио

Приглашаем юных зрителей на увлекательную программу, посвященную театральному искусству. Лиса Алиса и Кот Базилио не только познакомят детей с историей возникновения театра, но и помогут каждому участнику раскрыть свои актерские способности.

Что вас ждет?

В рамках программы ребята смогут освоить основы актерского мастерства, сценической речи и танца. Уверены, что каждый юный зритель сможет почувствовать себя настоящим артистом!

Возрастные ограничения и продолжительность

Рекомендуемый возраст для участия: 5-11 лет. Продолжительность программы составляет 60 минут.

Важно!

Не забудьте сменную обувь для комфортного участия в занятиях.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и погружение в мир театра!