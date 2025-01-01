Спектакль Театр Лисы Алисы и Кота Базилио

Приглашаем юных зрителей на увлекательную программу, посвященную театральному искусству. Лиса Алиса и Кот Базилио не только познакомят детей с историей возникновения театра, но и помогут каждому участнику раскрыть свои актерские способности.
В рамках программы ребята смогут освоить основы актерского мастерства, сценической речи и танца. Уверены, что каждый юный зритель сможет почувствовать себя настоящим артистом!
Рекомендуемый возраст для участия: 5-11 лет. Продолжительность программы составляет 60 минут.
Не забудьте сменную обувь для комфортного участия в занятиях.
Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и погружение в мир театра!