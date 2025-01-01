Спектакль Театр импровизационной комедии «ВанГоги»

Меню
Театр импровизационной комедии «ВанГоги»
16+
Десятилетие театра импровизации «ВанГоги»

Импровизация — высшая форма театрального искусства, а главное, это искусство наполнено юмором и неожиданностью. Театр импровизационной комедии «ВанГоги» отмечает свой 10-летний юбилей и приглашает вас на феерию смеха, созданную лучшими комиками и импровизаторами Питера. Это событие обещает стать самым веселым шоу года!

Что вас ждёт?

Празднование пройдет не только на сцене, но и за её пределами. Вас ожидает интерактивно-юмористический квест «Импровизация и жизнь», где каждый сможет проявить свои таланты и весело провести время.

Подарки и развлечения

В дополнение к яркому шоу вас порадуют:

  • фотозоны для создания незабываемых воспоминаний;
  • розыгрыш призов - не упустите шанс выиграть!
  • вкуснейшие напитки для взрослых в именном баре, чтобы отметить этот день с размахом.

Приглашение

Приходите вместе с друзьями, чтобы веселиться и наслаждаться атмосферой праздника. Вход только для друзей! Не упустите возможность стать частью этого уникального события.

Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 700 ₽

