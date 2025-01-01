Спектакль Театр. Җиһан / Театр. Пространство

Меню
Театр. Җиһан / Театр. Пространство
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Спектакль-променад в Театре им. Г. Камала

В новом здании Театра им. Г. Камала состоится уникальный спектакль-променад, который проведет зрителя по важнейшим вехам истории татарского театра — от его истоков до наших дней. Это не просто спектакль, а возможность встретиться с ключевыми деятелями национального театрального искусства и узнать новые факты из его прошлого.

История в лицах

Зрители смогут лицом к лицу встретиться с легендарными фигурами театрального мира и окунуться в атмосферу, полную неожиданностей и открытий. Такой формат позволяет узнать о событиях, которые могли остаться вне внимания широкой аудитории.

Перевод и доступность

Перевод на татарский язык осуществил Алмаз Бурганов, что делает спектакль доступным для широкой аудитории, включая молодежь, интересующуюся театральной историей.

Для любителей театра

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит театральное искусство и стремится к новым открытиям. Это уникальная возможность не только насладиться театром, но и расширить свои знания о его развитии и значимости в культурной жизни народа.

Январь
11 января воскресенье
10:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1000 ₽
12:30
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1000 ₽

