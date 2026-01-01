Театр и кино

В Театре и кино Дворец Белосельских-Белозерских состоится концерт из цикла СПб ГАСО. Этот музыкальный вечер порадует зрителей богатой программой, построенной на основе трёх балетных сюит:
Дополнением к этим великолепным произведениям станет киномузыка Исаака Дунаевского из знаменитого фильма «Кубанские казаки».
Концерт будет вести опытный дирижёр Александр Титов, чья интерпретация музыкальных произведений обязательно подарит зрителям незабываемые эмоции.
Этот концерт подарит любителям музыки XX века уникальную возможность насладиться классическими балетами, остроумными сатирическими произведениями и жизнерадостными кинотемами. Не упустите шанс насладиться этим замечательным вечером!