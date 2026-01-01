Театр и кино

Оповещения от Киноафиши
6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с классическими произведениями

В Театре и кино Дворец Белосельских-Белозерских состоится концерт из цикла СПб ГАСО. Этот музыкальный вечер порадует зрителей богатой программой, построенной на основе трёх балетных сюит:

  • «Золушка» Сергея Прокофьева,
  • «Болт» Дмитрия Шостаковича,
  • «Мнимый жених» Михаила Чулаки.

Дополнением к этим великолепным произведениям станет киномузыка Исаака Дунаевского из знаменитого фильма «Кубанские казаки».

Дирижёр вечера

Концерт будет вести опытный дирижёр Александр Титов, чья интерпретация музыкальных произведений обязательно подарит зрителям незабываемые эмоции.

Для любителей разнообразной музыки

Этот концерт подарит любителям музыки XX века уникальную возможность насладиться классическими балетами, остроумными сатирическими произведениями и жизнерадостными кинотемами. Не упустите шанс насладиться этим замечательным вечером!

Исполнители
Титов А

Март
29 марта воскресенье
16:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽

