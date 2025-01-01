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Театр Гоголя: Дорожные истории
Билеты от 1500₽
Киноафиша Театр Гоголя: Дорожные истории

Спектакль Театр Гоголя: Дорожные истории

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль-променад «Театр Гоголя: дорожные истории»

Театр Гоголя приглашает зрителей на уникальный спектакль-променад «Театр Гоголя: дорожные истории», который обещает стать настоящим путешествием во времени и пространстве. Вместе с актерами вы отправитесь в захватывающее путешествие по зданию театра, погружаясь в его историю и в судьбы людей, которые здесь работали.

История театра

Театр Гоголя, изначально известный как Театр Транспорта, расположился в здании бывшего железнодорожного депо. Это место, полное историй, служит фоном для спектакля, который погружает зрителей в атмосферу театральной жизни разных эпох.

Путешествие сквозь время

Во время спектакля зрители становятся попутчиками тех, кто работал в театре, и становятся свидетелями уникальных событий. Одной из историй станет рассказ о путешествии Театра Транспорта на Дальний Восток во времена Великой Отечественной войны. Вы сможете услышать от новых персонажей их переживания и воспоминания, что позволит глубже понять исторический контекст и значение театра в жизни страны.

Как проходит спектакль

Перемещаясь из одного помещения театра в другое, зрители будут не только наблюдателями, но и активными участниками события. Каждый новый актор и его рассказ откроют перед вами новые грани истории театра и его влияния на культурную жизнь.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который соединяет прошлое и настоящее, и позвольте себе окунуться в магию театра!

Режиссер
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
В ролях
Алеся Алисиевич
Дина Гартмон
Кирилл Ковбас
Павел Комаров
Александр Лебедь

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
14:00 от 1500 ₽
28 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
14:00 от 2000 ₽
19 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
14:00 от 1500 ₽

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