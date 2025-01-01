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Театр без театра: Мастер-класс по вниманию
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Театр без театра: Мастер-класс по вниманию

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Театральный Мастер-класс в Ельцин Центре

«Театр без театра» — это летняя программа лекций и мастер-классов, которая предлагает уникальную возможность погрузиться в закулисье театральной жизни. В этом интенсиве вы научитесь важному навыку — умению слышать и слушать собеседника.

Что вас ждет на мастер-классе по вниманию?

Может показаться, что мы помним все детали о нашем окружении. Однако, как часто вы вспоминаете цвет стен в своем подъезде или с кем ехали в общественном транспорте с утра? Часто мы бываем невнимательными во время беседы и не всегда можем правильно считать эмоции собеседника.

Участие в мастер-классе поможет вам:

  • Развить навыки быстрого восприятия вербальных и невербальных сигналов;
  • Научиться находить компромиссы в общении;
  • Сконцентрироваться на работе и повысить свою успешность.

Кто проводит мастер-класс?

Мастер-класс ведет Валерия Созонова — опытный специалист, который имеет богатый опыт работы в театре и преподавания. Под ее руководством вы сможете раскрыть свои способности и увидеть театральное искусство с новой стороны.

Не упустите шанс!

Приходите на мастер-класс, чтобы не только улучшить свои навыки общения, но и насладиться атмосферой театра. Запись открыта, количество мест ограничено!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 1 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
19:00 от 3000 ₽

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