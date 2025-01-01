Погружение в искусство монтажа: мастер-класс в Ельцин центре

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по монтажу в рамках летней программы «Театр без театра», который пройдет в Ельцин центре. Это событие станет отличной возможностью для всех, кто хочет глубже понять закулисье театральной жизни.

О ведущей мастер-класса

Алена Тремазова — талантливый режиссер, сценарист и педагог, а также руководитель Мастерской Kinolook и выпускница ВГИКа. Под ее чутким руководством вы узнаете о законах монтажа и о том, как их можно интересно нарушать, создавая свой уникальный мир на экране.

Что вас ждет на мастер-классе?

Изучение основных принципов монтажа и звукозрительного образа.

Практические советы по составлению монтажных фраз и управлению вниманием зрителей.

Увлекательная настольная игра «Кино-мемы», которая поможет вам глубже освоить основы монтажа и узнать больше о кинематографе.

Не упустите шанс окунуться в мир театра и кино, расширить свои знания и навыки в области монтажа. Мастер-класс станет отличной возможностью для交流 и творчества!