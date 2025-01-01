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Театр без театра: Мастер-класс по монтажу
Киноафиша Театр без театра: Мастер-класс по монтажу

Театр без театра: Мастер-класс по монтажу

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Погружение в искусство монтажа: мастер-класс в Ельцин центре

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по монтажу в рамках летней программы «Театр без театра», который пройдет в Ельцин центре. Это событие станет отличной возможностью для всех, кто хочет глубже понять закулисье театральной жизни.

О ведущей мастер-класса

Алена Тремазова — талантливый режиссер, сценарист и педагог, а также руководитель Мастерской Kinolook и выпускница ВГИКа. Под ее чутким руководством вы узнаете о законах монтажа и о том, как их можно интересно нарушать, создавая свой уникальный мир на экране.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Изучение основных принципов монтажа и звукозрительного образа.
  • Практические советы по составлению монтажных фраз и управлению вниманием зрителей.
  • Увлекательная настольная игра «Кино-мемы», которая поможет вам глубже освоить основы монтажа и узнать больше о кинематографе.

Не упустите шанс окунуться в мир театра и кино, расширить свои знания и навыки в области монтажа. Мастер-класс станет отличной возможностью для交流 и творчества!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 29 июля
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
15 августа в 19:00 Ельцин Центр
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Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
6 августа в 15:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
24 августа в 19:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
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