Театральный мастер-класс в Ельцин Центре

Приглашаем вас на летнюю программу лекций и мастер-классов «Театр без театра», которая погружает в закулисье театральной жизни. Это уникальная возможность для зрителей, желающих глубже понять искусство: чувствовать, слышать, воображать. Программа направлена на развитие ваших знаний о культуре в самом широком смысле.

Авторский курс Маши Конторович предлагает вам провести 12 часов в творческой атмосфере и научиться писать пьесы с нуля. Участники интенсива «12 часов с драматургом» узнают основы драматургии, научатся структурировать свои мысли и собирать обрывочные сцены в единый сюжет.

Что вас ждет на мастер-классе?

Знакомство с основами драматургии;

Создание собственной небольшой пьесы;

Чтение ваших произведений артистами Театральной платформы;

Обсуждение и обратная связь от зрителей и профессионалов театра и кино.

Не верите, что сможете написать пьесу? Просто попробуйте! Это шанс не только развить свои творческие навыки, но и получить полезные советы от опытных специалистов. Занятия помогут вам раскрыть свой потенциал и взглянуть на театр с новой стороны.

Не упустите возможность стать частью театрального процесса — регистрируйтесь на мастер-класс уже сегодня!