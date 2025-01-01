Те100стерон

Концерт группы «Тестостерон» в вашем городе

Группа «Тестостерон» — это российская поп-группа, основанная в 2014 году братьями Андреем и Валерием Бирбичадзе. За годы своего существования они стали одними из главных лириков российской поп-сцены.

Заслуги и Награды

Группа «Тестостерон» гордится двумя платиновыми дисками за свои хиты «Это не женщина — это беда» и «Стала женой невеста». Эти песни стали настоящими гимнами для их преданных поклонников, а также принесли группе премию «Золотой граммофон».

Масштабная Популярность

Количество слушателей группы на протяжении многих лет исчисляется миллионами. «Тестостерон» завоевал особое место в сердцах и плейлистах поклонников, что подтверждает их статус одной из самых востребованных групп на российской поп-сцене.

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться выступлением группы «Тестостерон» на сцене! Их концерты — это яркое музыкальное событие, полное эмоций и зажигательных хитов, которые поднимут настроение и подарят незабываемые впечатления.