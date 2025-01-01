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Те100стерон
Киноафиша Те100стерон

Те100стерон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Тестостерон» в вашем городе

Группа «Тестостерон» — это российская поп-группа, основанная в 2014 году братьями Андреем и Валерием Бирбичадзе. За годы своего существования они стали одними из главных лириков российской поп-сцены.

Заслуги и Награды

Группа «Тестостерон» гордится двумя платиновыми дисками за свои хиты «Это не женщина — это беда» и «Стала женой невеста». Эти песни стали настоящими гимнами для их преданных поклонников, а также принесли группе премию «Золотой граммофон».

Масштабная Популярность

Количество слушателей группы на протяжении многих лет исчисляется миллионами. «Тестостерон» завоевал особое место в сердцах и плейлистах поклонников, что подтверждает их статус одной из самых востребованных групп на российской поп-сцене.

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться выступлением группы «Тестостерон» на сцене! Их концерты — это яркое музыкальное событие, полное эмоций и зажигательных хитов, которые поднимут настроение и подарят незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 сентября
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg
20:00 от 1600 ₽
Челябинск, 26 октября
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
20:00 от 1600 ₽

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