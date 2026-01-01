Те100стерон |Лучшее за 10 лет

Золотые хиты и новые песни в программе с живыми музыкантами

Группа «TESTOSTERON» — это российская поп-группа, основанная в 2014 году братьями Андреем и Валерием Бирбичадзе. Она родилась на волне популярности и с тех пор завоевала сердца миллионов слушателей.

Достижения группы

«TESTOSTERON» выделяется не только своими мелодичными треками, но и обширной коллекцией наград. Группа является обладателем двух платиновых дисков за песни «Это не женщина — это беда» и «Стала женой — невеста». Кроме того, они были удостоены премии «Золотой граммофон», что подчеркивает их значимость на российской поп-сцене.

Программа спектакля

В программе ожидаются золотые хиты вместе с новыми композициями, которые уже успели полюбиться публике. Выступления группы проходят в сопровождении живых музыкантов, что добавляет особую атмосферу и энергию на сцене.

Почему стоит посетить

Каждое выступление «TESTOSTERON» — это не просто концерт, а настоящее музыкальное событие. Группа продолжает привлекать внимание, и их песни неизменно занимают верхние строчки хит-парадов. Не упустите возможность увидеть их вживую!