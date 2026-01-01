Те100стерон. Для влюбленных...

Звук любви: концерт «Для влюбленных...» с TESTOSTERON

Популярная российская поп-группа «TESTOSTERON», созданная в 2014 году братьями Андреем и Валерием Бирбичадзе, приглашает вас на концерт «Для влюбленных...». Группа известна своими романтичными и запоминающимися хитами, которые покорили миллионы слушателей.

«TESTOSTERON» славится такими хитами, как «Это не женщина — это беда» и «Стала женой — невеста», которые принесли им два платиновых диска и премию «Золотой граммофон». Музыка группы стала важной частью жизни их поклонников, заняв особое место в сердцах и плейлистах.

Не упустите возможность насладиться этим незабываемым вечером, полным мелодий и эмоциональной энергетики. Концерт станет отличным подарком для всех влюбленных и станет уникальной атмосферной встречей для всех любителей хорошей музыки.