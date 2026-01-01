Те100стерон. Для влюбленных...

Оповещения от Киноафиши
Звук любви: концерт «Для влюбленных...» с TESTOSTERON

Популярная российская поп-группа «TESTOSTERON», созданная в 2014 году братьями Андреем и Валерием Бирбичадзе, приглашает вас на концерт «Для влюбленных...». Группа известна своими романтичными и запоминающимися хитами, которые покорили миллионы слушателей.

«TESTOSTERON» славится такими хитами, как «Это не женщина — это беда» и «Стала женой — невеста», которые принесли им два платиновых диска и премию «Золотой граммофон». Музыка группы стала важной частью жизни их поклонников, заняв особое место в сердцах и плейлистах.

Не упустите возможность насладиться этим незабываемым вечером, полным мелодий и эмоциональной энергетики. Концерт станет отличным подарком для всех влюбленных и станет уникальной атмосферной встречей для всех любителей хорошей музыки.

12 марта четверг
20:00
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
13 марта пятница
20:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 1900 ₽
22 марта воскресенье
20:00
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
от 1700 ₽
10 апреля пятница
20:00
Руки вверх! Пермь, Сибирская, 16
от 1800 ₽
26 апреля воскресенье
20:00
Руки вверх! Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 23
от 1800 ₽

