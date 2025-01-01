Те100стерон | Новые романтики

Концерт группы «Тестостерон» в Санкт-Петербурге

В клубе Jagger выступит российская поп-группа «Тестостерон», основанная в 2014 году братьями Андреем и Валерием Бирбичадзе. Концерт обещает быть ярким благодаря программе, в которой прозвучат как золотые хиты, так и новые песни в сопровождении живых музыкантов.

Заслуги и достижения

Группа «Тестостерон» известна своими лирическими композициями. Их музыкальный вклад был отмечен двумя платиновыми дисками за хиты «Это не женщина — это беда» и «Стала женой — невеста». Также они являются лауреатами премии «Золотой граммофон», что подтверждает их высокий статус в российской поп-музыке.

Популярность среди слушателей

Количество поклонников группы на протяжении многих лет исчисляется миллионами. Она завоевала особое место в сердцах и плейлистах своих слушателей, что делает предстоящий концерт особенно ожидаемым для всех любителей качественной лирической музыки.

Не упустите возможность насладиться выступлением группы «Тестостерон» и испытать атмосферу настоящего музыкального праздника!