Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Әтәч менгән читәнгә / Взлетел петух на плетень
Киноафиша Әтәч менгән читәнгә / Взлетел петух на плетень

Спектакль Әтәч менгән читәнгә / Взлетел петух на плетень

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по повести Аяза Гилязова в театре им. Г. Камала

В театре Габдуллы Камала зрителей ожидает постановка по повести Аяза Гилязова «Взлетел петух на плетень». Режиссёр Фарид Бикчантаев применил этюдный метод, чтобы передать ироничный и мудрый язык автора. Особенность спектакля состоит в том, что актёры читают текст «от автора», что создаёт эффект дистанции между персонажем и исполнителем.

Тема и контекст

По мнению заведующего литературно-драматургической части театра, театрального критика Нияза Игламова, спектакль затрагивает важные социальные темы, такие как мещанство и конфликты между семьями из-за стремления к доминированию. В основе сюжета — борьба двух семей за влияние в округе, отражающая типичные черты татарского общества.

Игламов подчеркивает, что важный смысл спектакля заключается в простоте, но актуальности идеи: «Сила народа - в единстве! Не нужно ждать беды, чтобы объединиться. Так просто - протянуть другу руку через плетень».

Критика и восприятие

Татьяна Мамаева из «Реального времени» отмечает, что Бикчантаев сумел поднять новую планку в театральном искусстве, отказавшись от привычных приемов. Спектакль не только затрагивает бытовые темы, но и поднимает их на уровень глубоких размышлений, что позволяет зрителям ощутить легкость и надежду, несмотря на актуальные проблемы.

Спектакль будет интересен тем, кто ценит значимость глубоких смыслов и актуальность классических произведений. Вас ждёт неповторимый опыт и новые взгляды на знакомые темы!

Купить билет на спектакль Әтәч менгән читәнгә / Взлетел петух на плетень

Помощь с билетами
В других городах
Январь
23 января пятница
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽

В ближайшие дни

Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Старо-Татарская Слобода
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Старо-Татарская Слобода
6 февраля в 19:30 Музей чая
от 1500 ₽
Новогодняя Пиковая дама
12+
Иммерсивный
Новогодняя Пиковая дама
28 декабря в 18:00 Театр Даниила Миронова
от 2500 ₽
Груффало
Детский Иммерсивный
Груффало
8 января в 12:00 Театр Даниила Миронова
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше