Спектакль Әтәч менгән читәнгә / Взлетел петух на плетень

Спектакль по повести Аяза Гилязова в театре им. Г. Камала

В театре Габдуллы Камала зрителей ожидает постановка по повести Аяза Гилязова «Взлетел петух на плетень». Режиссёр Фарид Бикчантаев применил этюдный метод, чтобы передать ироничный и мудрый язык автора. Особенность спектакля состоит в том, что актёры читают текст «от автора», что создаёт эффект дистанции между персонажем и исполнителем.

Тема и контекст

По мнению заведующего литературно-драматургической части театра, театрального критика Нияза Игламова, спектакль затрагивает важные социальные темы, такие как мещанство и конфликты между семьями из-за стремления к доминированию. В основе сюжета — борьба двух семей за влияние в округе, отражающая типичные черты татарского общества.

Игламов подчеркивает, что важный смысл спектакля заключается в простоте, но актуальности идеи: «Сила народа - в единстве! Не нужно ждать беды, чтобы объединиться. Так просто - протянуть другу руку через плетень».

Критика и восприятие

Татьяна Мамаева из «Реального времени» отмечает, что Бикчантаев сумел поднять новую планку в театральном искусстве, отказавшись от привычных приемов. Спектакль не только затрагивает бытовые темы, но и поднимает их на уровень глубоких размышлений, что позволяет зрителям ощутить легкость и надежду, несмотря на актуальные проблемы.

Спектакль будет интересен тем, кто ценит значимость глубоких смыслов и актуальность классических произведений. Вас ждёт неповторимый опыт и новые взгляды на знакомые темы!