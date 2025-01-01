Меню
Тбилисо: Грузинские танцы, армянский дудук и орган
Билеты от 1600₽
Тбилисо: Грузинские танцы, армянский дудук и орган

Тбилисо: Грузинские танцы, армянский дудук и орган

6+
Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Концерт, наполненный духом Кавказа

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором сольются две разные музыкальные традиции: орган и дудук. Эти инструменты обладают разной историей, но их сочетание создает настоящий творческий шедевр.

Музыканты и их мастерство

Талантливые музыканты, выступающие на концерте, вновь покорят вас своим мастерством. Их смелая идея объединить столь непохожие инструменты становится настоящим открытием для слуха. Звучание дудука, известного своей тонкостью и эмоциями, в сочетании с величественным органом создает гармонию, которая охватывает все жанры.

Культура народов Кавказа

Этот концерт — торжество богатой культуры кавказских народов. Музыка, исполненная на сцене, является отражением щедрой души и многовековой героической истории региона. Невозможно представить мировое культурное наследие без чарующих звуков армянского дудука и захватывающей энергетики грузинского танца.

Сохранение традиций

Участники концерта посвятили многие годы бережному сохранению и творческому развитию фольклорных традиций своих народов. Их труды неизменно находят живой отклик у публики, которая тепло принимает каждое выступление. Вы непременно ощутите свободу духа горных вершин, тепло кавказского солнца и радость жизни, которые пронизывают эти замечательные мелодии.

Купить билет на концерт Тбилисо: Грузинские танцы, армянский дудук и орган

Ноябрь
3 ноября понедельник
15:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1600 ₽

