Тайпан
Киноафиша Тайпан

Тайпан

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы TAIПAN в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону примет группу TAIПAN с большим сольным концертом. Это уникальное событие состоится в Volna Bar, и на нём прозвучат лучшие песни коллектива.

Энергия и живое выступление

Концерт предназначен для всех любителей энергичной музыки и живых выступлений. Уникальная атмосфера, характерная для концертов TAIПAN, непременно зарядит вас позитивными эмоциями.

Не упустите шанс стать частью события

Не пропустите возможность услышать самые известные композиции группы, которые были написаны за весь её творческий путь. Количество билетов ограничено, поэтому покупайте их заранее!

Организационные детали

Ближе к дате концерта цены на билеты будут расти. Приходите 4 октября в Volna Bar. Место встречи: Береговая улица, 10, Ростов-на-Дону. Начало в 19:00.

Купить билет на концерт Тайпан

Апрель
4 апреля суббота
19:00
Volna. Mixology Bar Ростов-на-Дону, Береговая, 10
от 1200 ₽

