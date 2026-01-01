Ростов-на-Дону примет группу TAIПAN с большим сольным концертом. Это уникальное событие состоится в Volna Bar, и на нём прозвучат лучшие песни коллектива.
Концерт предназначен для всех любителей энергичной музыки и живых выступлений. Уникальная атмосфера, характерная для концертов TAIПAN, непременно зарядит вас позитивными эмоциями.
Не пропустите возможность услышать самые известные композиции группы, которые были написаны за весь её творческий путь. Количество билетов ограничено, поэтому покупайте их заранее!
Ближе к дате концерта цены на билеты будут расти. Приходите 4 октября в Volna Bar. Место встречи: Береговая улица, 10, Ростов-на-Дону. Начало в 19:00.