Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайпан
Киноафиша Тайпан

Тайпан

16+
Возраст 16+

О концерте

Сольный концерт группы Тайпан в Самаре

Клуб «Куйбышев» готов встретить зрителей на захватывающем сольном концерте группы Тайпан. Этот вечер порадует поклонников коллектива, предлагая незабываемую культурную программу, в которую войдут лучшие песни за весь творческий путь группы.

Уникальный музыкальный опыт

Группа Тайпан известна своим уникальным звучанием и яркими выступлениями. Их песни отличаются глубокими текстами и мелодичностью, что делает каждое шоу настоящим событием для любителей качественной музыки.

Билеты и информация

Билеты на концерт можно приобрести заранее, что позволит избежать повышения стоимости. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Тайпан

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
10 апреля пятница
19:00
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Большой концерт Big Baby Tape
16+
Хип-хоп
Большой концерт Big Baby Tape
15 мая в 18:00 ВК «Экспо-Волга»
Билеты
Нигатив
18+
Хип-хоп
Нигатив
16 апреля в 20:00 Максимилианс
от 2300 ₽
Калинов Мост
6+
Рок
Калинов Мост
25 апреля в 20:00 Сигнал
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше