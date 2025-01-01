Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайпан
Киноафиша Тайпан

Тайпан

16+
Возраст 16+

О концерте

Сольный концерт группы Тайпан в Ростове-на-Дону

Впервые в Ростов-на-Дону с большим сольным концертом выступит группа Тайпан! Это не просто музыкальное событие, а настоящая встреча с любимыми композициями, которая соберет поклонников со всей округи.

Лучшие песни в одном концерте

На концерте вы услышите лучшие песни за весь творческий путь группы. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и ощутить атмосферу музыкального искусства.

Не упустите шанс!

Количество билетов ограничено, поэтому покупайте их заранее. Обратите внимание, что ближе к мероприятию цены на билеты будут увеличиваться. Чем раньше вы приобретете билет, тем больше сэкономите!

 

Купить билет на концерт Тайпан

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
4 апреля суббота
19:00
Volna. Mixology Bar Ростов-на-Дону, Береговая, 10
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Pink Floyd. Легендарные хиты с симфоническим оркестром
12+
Рок
Pink Floyd. Легендарные хиты с симфоническим оркестром
19 марта в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1800 ₽
Кирпичи. И снова с вами
16+
Рок Хип-хоп
Кирпичи. И снова с вами
24 апреля в 21:00 Подземка
от 1200 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
6+
Неоклассика
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
11 марта в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше