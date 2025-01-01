Сольный концерт группы «Руки Вверх!» в Новосибирске

14 ноября в «Руки Вверх Бар» в Новосибирске состоится долгожданный сольный концерт популярной группы «Руки Вверх!». Это первое выступление коллектива в нашем городе, и оно обещает стать поистине незабываемым событием для всех поклонников их творчества.

Лучшие хиты на одной сцене

На концерте зрители смогут насладиться самыми известными песнями группы, охватывающими весь их творческий путь. Если вы любите яркие мелодии и зажигательные ритмы, это событие точно для вас!

Не упустите свой шанс

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем приобрести билеты заранее. С приближением даты цена на билеты будет повышаться, так что спешите! Вы не хотите пропустить возможность стать частью этого великих события.

Где и когда

Встречаемся 14 ноября в «Руки Вверх Бар», расположенном по адресу: Красный проспект, 37, г. Новосибирск. Начало в 19:00.

Присоединяйтесь к фанатам и зарядитесь позитивной энергией на одном из самых ожидаемых концертов года!