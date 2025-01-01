28 сентября в Drink Mall Korston пройдет долгожданный сольный концерт группы Тайпан. Это событие станет первой крупной встречей коллектива с поклонниками в Казани, и зрители смогут насладиться лучшими композициями из обширного репертуара группы.
Концерт обещает стать настоящим музыкальным праздником. Вас ждет живое исполнение хитов, которые давно полюбились слушателям. Те, кто еще не знаком с творчеством группы, смогут открыть для себя новые любимые песни.
Количество билетов ограничено, поэтому рекомендуется приобретать их заранее. Обратите внимание, что с приближением даты проведения стоимость билетов может увеличиваться. Не пропустите шанс стать частью этого грандиозного события!
Мы встречаемся 28 сентября в Drink Mall Korston, расположенному по адресу: улица Николая Ершова, 1А, Казань. Начало концерта запланировано на 19:00.
Приготовьтесь к вечеру, полному музыки и эмоций!