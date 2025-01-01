Меню
Тайпан
Киноафиша Тайпан

Тайпан

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт группы Тайпан в Казани

28 сентября в Drink Mall Korston пройдет долгожданный сольный концерт группы Тайпан. Это событие станет первой крупной встречей коллектива с поклонниками в Казани, и зрители смогут насладиться лучшими композициями из обширного репертуара группы.

Не упустите возможность!

Концерт обещает стать настоящим музыкальным праздником. Вас ждет живое исполнение хитов, которые давно полюбились слушателям. Те, кто еще не знаком с творчеством группы, смогут открыть для себя новые любимые песни.

Покупка билетов

Количество билетов ограничено, поэтому рекомендуется приобретать их заранее. Обратите внимание, что с приближением даты проведения стоимость билетов может увеличиваться. Не пропустите шанс стать частью этого грандиозного события!

Место проведения

Мы встречаемся 28 сентября в Drink Mall Korston, расположенному по адресу: улица Николая Ершова, 1А, Казань. Начало концерта запланировано на 19:00.

Приготовьтесь к вечеру, полному музыки и эмоций!

Купить билет на концерт Тайпан

Сентябрь
28 сентября воскресенье
19:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 1200 ₽

