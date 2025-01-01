Сольный концерт в Волгограде

Волгоград готовится принять яркое музыкальное событие — сольный концерт известной группы! Это уникальная возможность услышать лучшие песни за весь творческий путь артистов в уютной атмосфере KULTURA Concert Hall.

Не пропустите важные детали

Количество билетов ограничено, поэтому рекомендуется приобретать их заранее. Ближе к дате концерта цены могут повыситься, поэтому не упустите шанс стать частью этого великого события!

Когда и где

Ждем вас 5 октября в KULTURA Concert Hall, расположенном по адресу: 62-й Армии наб., 6, Волгоград. Открытие дверей — в 19:00.

Комфортные условия для зрителей

На площадке работает бар и кухня, предлагая разнообразное меню для удобства гостей. Обратите внимание, что оформление предзаказов и заказов на месте осуществляется по гостевой карте.

Фейсконтроль и предзаказ

На входе будет действовать фейсконтроль безопасности. Если вы заказали стол, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей, и время ожидания заказов может составлять от 1 часа.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании хорошей музыки и интересных людей!