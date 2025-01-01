Меню
Тайпан
Киноафиша Тайпан

Тайпан

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт группы "Тайпан" в Уфе

Не упустите уникальную возможность посетить первый сольный концерт группы "Тайпан" в Уфе! Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций. В программе концерта — лучшие песни из всего творческого наследия группы.

Когда и где

Концерт состоится 1 ноября в Клубе Дом печати по адресу: улица 50-летия Октября, 19, Уфа. Начало в 19:00.

Важно знать

Покупка электронных билетов доступна прямо из дома — это удобно и быстро! Однако рекомендуем не откладывать покупку на последний момент, так как количество билетов ограничено. Ближе к дате мероприятия стоимость билетов будет повышена.

Станьте частью события

Приходите поддержать группу "Тайпан" и насладиться атмосферой живой музыки! Уфа, а также все ближние города, не пропустите это музыкальное событие!

В других городах

Уфа, 1 ноября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
30 ноября в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
от 1000 ₽
Symphony of Glory. Scorpions Tribute Show с симфоническим оркестром
6+
Рок
Symphony of Glory. Scorpions Tribute Show с симфоническим оркестром
26 ноября в 19:00 Тинькофф-холл
от 2000 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
22 ноября в 18:00 Конгресс-холл «Торатау»
от 2800 ₽
