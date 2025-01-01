Сольный концерт группы "Тайпан" в Уфе

Не упустите уникальную возможность посетить первый сольный концерт группы "Тайпан" в Уфе! Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций. В программе концерта — лучшие песни из всего творческого наследия группы.

Когда и где

Концерт состоится 1 ноября в Клубе Дом печати по адресу: улица 50-летия Октября, 19, Уфа. Начало в 19:00.

Важно знать

Покупка электронных билетов доступна прямо из дома — это удобно и быстро! Однако рекомендуем не откладывать покупку на последний момент, так как количество билетов ограничено. Ближе к дате мероприятия стоимость билетов будет повышена.

Станьте частью события

Приходите поддержать группу "Тайпан" и насладиться атмосферой живой музыки! Уфа, а также все ближние города, не пропустите это музыкальное событие!