Тайпан
Киноафиша Тайпан

Тайпан

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт группы Тайпан в Воронеже

14 сентября в Diesel Hall (ул. Генерала Лизюкова, 4, г. Воронеж) состоится первый большой сольный концерт группы Тайпан. Это уникальная возможность для поклонников услышать лучшие песни за всё время существования коллектива.

Не упустите шанс!

Не пропустите шанс стать частью этого значимого события для музыкальной жизни города. Убедитесь, что у вас есть билет заранее, так как количество мест ограничено. С приобретением билетов лучше не затягивать — по мере приближения даты стоимость может возрасти.

Как купить билеты

Купить электронные билеты можно не выходя из дома, что удобно для всех зрителей. Следите за обновлениями и готовьтесь к яркому музыкальному вечеру!

Тем, кто рядом

Приглашаем жителей Липецка и соседних городов присоединиться к нам. Концерт начнётся в 19:00. Мы ждём вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 14 сентября
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
19:00 от 1500 ₽

