Тайпан. Сольный концерт в Волгограде

Впервые в Волгограде пройдет большой сольный концерт, на котором прозвучат лучшие песни за весь творческий путь группы. Это уникальная возможность увидеть любимых исполнителей вживую и насладиться атмосферой настоящего музыкального праздника.

Не упустите шанс стать частью этого значимого события! Электронные билеты доступны для покупки, и вы можете приобрести их, не выходя из дома. Обратите внимание, что количество мест ограничено, и с приближением даты мероприятия цены могут увеличиться. Рекомендуем покупать билеты заранее!

Подробности концерта

Дата: 5 октября

Время: 19:00

Место: KULTURA Concert Hall, 62-й Армии наб., 6, Волгоград

Приходите сами и приглашайте друзей, чтобы вместе насладиться замечательной музыкой и незабываемыми впечатлениями!