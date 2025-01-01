Меню
Тайпан
16+
Солист группы в Самаре: незабываемый концерт

26 сентября Самара станет свидетелем уникального события: группа проведет свой первый сольный концерт в городе. На сцене Куйбышев бара, расположенного по адресу улица Куйбышева, 128А, зрителей ждёт вечер, наполненный лучшими песнями из репертуара коллектива.

Зарядитесь положительной энергией

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт обещает быть насыщенным и зрелищным, так как группа подготовила особую программу, в которую войдут как новые, так и всеми любимые хиты. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в атмосферу музыки.

Не забудьте о билетах

Количество билетов ограничено, поэтому рекомендуется приобретать их заранее. Вы можете приобрести электронные билеты, не выходя из дома. Учтите, что в преддверии концерта цены на билеты могут возрасти, так что лучше позаботиться об этом заранее!

Время и место проведения

Концерт начнется в 19:00, и двери Куйбышев бара откроются для всех, кто готов погрузиться в мир музыки. Ждем вас 26 сентября на улице Куйбышева!

