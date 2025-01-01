26 сентября Самара станет свидетелем уникального события: группа проведет свой первый сольный концерт в городе. На сцене Куйбышев бара, расположенного по адресу улица Куйбышева, 128А, зрителей ждёт вечер, наполненный лучшими песнями из репертуара коллектива.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт обещает быть насыщенным и зрелищным, так как группа подготовила особую программу, в которую войдут как новые, так и всеми любимые хиты. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в атмосферу музыки.
Количество билетов ограничено, поэтому рекомендуется приобретать их заранее. Вы можете приобрести электронные билеты, не выходя из дома. Учтите, что в преддверии концерта цены на билеты могут возрасти, так что лучше позаботиться об этом заранее!
Концерт начнется в 19:00, и двери Куйбышев бара откроются для всех, кто готов погрузиться в мир музыки. Ждем вас 26 сентября на улице Куйбышева!