Тайпан в баре «Руки Вверх» в Екатеринбурге

5 декабря в Екатеринбурге пройдет долгожданный сольный концерт группы «Тайпан».

Что ждать от концерта?

На концерте будут исполнены проверенные временем песни, которые согревают душу и поднимают настроение. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу ностальгии и веселья!

Где и когда?

Место встречи — культовое заведение «Руки Вверх Бар», расположенное по адресу: улица Радищева, Екатеринбург. Начало концерта в 19:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы успеть занять лучшие места.

Как приобрести билеты?

Купить электронные билеты можно не выходя из дома. Но будьте внимательны — количество мест ограничено! Мы советуем вам позаботиться о покупке билетов заранее, так как цены могут вырасти ближе к дате события.