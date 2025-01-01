19 сентября в Красноярске пройдет сольный концерт группы «Тайпан». Это уникальное событие, которое нельзя пропустить!
На концерте будут звучать самые известные и любимые песни коллектива, отражающие весь творческий путь группы. Подготовьтесь к вечеру, полному энергии и музыки!
Количество билетов ограничено. Чтобы не пропустить этот значимый момент, рекомендуется приобрести билеты заранее. Ближе к дате концерта цена может возрасти!
Вы можете приобрести электронные билеты не выходя из дома. Это позволит вам беспрепятственно стать частью яркого музыкального события.