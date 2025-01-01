Меню
Тайпан
Киноафиша Тайпан

Тайпан

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Тайпан в Челябинске

В Челябинске состоится долгожданный сольный концерт одной из самых популярных групп страны. Это уникальное событие пройдет 6 декабря в клубе OZZ, и зрители смогут насладиться лучшими песнями, которые группа исполнила за весь свой творческий путь.

Не упустите возможность!

Это памятное событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников музыки. Количество билетов ограничено, поэтому рекомендуем приобрести их заранее. Ближе к дате концерта цены могут возрасти!

Подробности мероприятия

Начало концерта запланировано на 19:00. Место проведения: клуб OZZ, который находится по адресу: ул. Энтузиастов, 11, г. Челябинск. Здесь будет создана незабываемая атмосфера для отдыха и общения.

Легкость в покупке билетов

Вы можете купить электронные билеты не выходя из дома, что делает процесс максимально удобным. Спешите стать частью этого яркого музыкального события!

Купить билет на концерт

Челябинск, 6 декабря
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1500 ₽

