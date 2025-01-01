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Тайный брак
Киноафиша Тайный брак

Спектакль Тайный брак

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 12+
Режиссер Татьяна Карпачева
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Тайный брак»: возвращение к шедевру барокко в Санктъ-Петербургъ Опера

Театр с гордостью представляет спектакль «Тайный брак» — шедевр итальянского композитора XVIII века Доменико Чимарозы. Это остросюжетное произведение завораживает зрителей не только своей музыкой, но и увлекательной интригой, разворачивающейся на фоне куртуазной эпохи барокко.

Уникальная музыка и яркие персонажи

Музыка Чимарозы, пронизанная изысканностью и чувственностью, создает атмосферу, в которой развиваются судьбы героев. Каждый персонаж — это отдельная история, наполненная страстью, юмором и неожиданными поворотами. Спектакль обещает погрузить зрителей в мир эмоций и переживаний, свойственных барочной опере.

Интрига и загадки

«Тайный брак» — это не просто музыкальное произведение, а настоящая драма, полная любовных интриг и запутанных отношений. Сюжет, основанный на тайнах и недомолвках, заставляет зрителей держать в напряжении до самого конца.

Почему стоит посетить спектакль?

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в атмосферу XVIII века. Этот спектакль станет отличным выбором как для ценителей классической музыки, так и для тех, кто ищет новые театральные впечатления.

Спектакль «Тайный брак» — это возможность прикоснуться к великому наследию итальянской оперы и насладиться искусством, которое пережило века. Приходите и откройте для себя мир барокко!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
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