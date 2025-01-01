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Тайные грани женской любви
Билеты от 1000₽
Киноафиша Тайные грани женской любви

Тайные грани женской любви

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка без границ: уникальный джазовый дуэт

В новой многоязычной программе музыка становится универсальным языком, который не требует перевода. Она соединяет души и пространства, преодолевает границы, а в каждом аккорде скрыта история, наполненная культурными и эмоциональными контекстами.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Anna Dikay — джазовая вокалистка с тембром, в котором чувственность переплетается с глубокой внутренней силой. Ее голос создает ауру, где звучат как нежность, так и страсть.
  • Варвара Васильева — джазовая пианистка, чья игра представляет собой не просто техническое мастерство, а поэтичную интерпретацию музыки. В ее исполнении чувствительность и сила переплетаются в идеальной гармонии.

Программа концерта

В программе прозвучат композиции из репертуара известных исполнителей, таких как:

  • Bjork
  • Patricia Kaas
  • Annie Lennox
  • Roberta Flack
  • Sarah Brightman

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза, где каждая нота рассказывает свою историю. Приходите на концерт и откройте для себя магию музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 1000 ₽

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