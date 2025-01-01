Тайные грани женской любви

Музыка без границ: уникальный джазовый дуэт

В новой многоязычной программе музыка становится универсальным языком, который не требует перевода. Она соединяет души и пространства, преодолевает границы, а в каждом аккорде скрыта история, наполненная культурными и эмоциональными контекстами.

Исполнители

На сцене выступят:

Anna Dikay — джазовая вокалистка с тембром, в котором чувственность переплетается с глубокой внутренней силой. Ее голос создает ауру, где звучат как нежность, так и страсть.

— джазовая вокалистка с тембром, в котором чувственность переплетается с глубокой внутренней силой. Ее голос создает ауру, где звучат как нежность, так и страсть. Варвара Васильева — джазовая пианистка, чья игра представляет собой не просто техническое мастерство, а поэтичную интерпретацию музыки. В ее исполнении чувствительность и сила переплетаются в идеальной гармонии.

Программа концерта

В программе прозвучат композиции из репертуара известных исполнителей, таких как:

Bjork

Patricia Kaas

Annie Lennox

Roberta Flack

Sarah Brightman

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза, где каждая нота рассказывает свою историю. Приходите на концерт и откройте для себя магию музыки!