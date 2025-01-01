Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайны закулисья
Киноафиша Тайны закулисья

Тайны закулисья

12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О выставке

Экскурсия в Молодежном театре на Фонтанке

Молодежный театр на Фонтанке приглашает зрителей на уникальную экскурсию "Тайны закулисья", где вас ждет удивительное знакомство с театральным искусством. Под руководством известных театральных экспертов Николая Николаевича и Ярослава Митяева вы сможете заглянуть в неизведанные уголки театра.

Что вас ждёт?

На экскурсии вы узнаете о секретах создания спектаклей и увидите, как происходит процесс репетиций. Вам предложат уникальную возможность распознать грань между реальностью и иллюзией.

Для кого это мероприятие?

Экскурсия будет интересна не только любителям театра, но и тем, кто хочет узнать больше о закулисье и поиске вдохновения. Это отличный способ расширить свои знания и ощутить атмосферу настоящего театра.

Не упустите шанс прикоснуться к миру театра и открыть для себя его тайны!

Купить билет на выставка Тайны закулисья

Помощь с билетами
В других городах
Январь
6 января вторник
12:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 1000 ₽
14:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 1000 ₽
8 января четверг
12:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 1000 ₽
14:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 1000 ₽
11 января воскресенье
12:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 1000 ₽
14:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 1000 ₽
31 января суббота
14:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 1000 ₽

Фотографии

Тайны закулисья Тайны закулисья Тайны закулисья Тайны закулисья Тайны закулисья

В ближайшие дни

Петербург Теней
0+
Современное искусство Новые медиа
Петербург Теней
15 декабря в 15:00 Музей теней
от 400 ₽
Дом занимательной науки
6+
Интерактивный
Дом занимательной науки
20 декабря в 16:00 Музей музыки
от 100 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
5 января в 10:00 Музей «В Тишине»
от 1400 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше