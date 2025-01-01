Спектакль Тайны заколдованного леса

В этот день, когда тени становятся длиннее, а дыхание осени холодит кожу, в волшебном месте собираются юные искатели приключений. Добро пожаловать на заколдованный бал, приуроченный к празднованию Хэллоуина!
Хэллоуинское таинство вот-вот начнется. Мы откроем двери в мир, где живет магия, где улыбающиеся тыквы создают атмосферу праздника, а сладости становятся волшебными заклинаниями, дарящими радость всем участникам.
Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории. Мы ждём вас на заколдованном балу, который подарит множество незабываемых моментов и впечатлений!