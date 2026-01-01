Спектакль Тайны Восточного экспресса

Тайны Восточного экспресса
Постановка
Театр иллюзии 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
О спектакле

Цирковое шоу «Тайны Восточного экспресса» в московском Театре Иллюзии

Приглашаем вас на захватывающее шоу «Тайны Восточного экспресса», где разворачиваются невероятные события, полные иллюзий, историй любви и удивительных приключений. На этот раз главный акцент будет сделан на загадочном сундуке, забытом одним из пассажиров на перроне. Это обстоятельство запускает цепь неожиданных событий, когда авантюристы начинают его поиски.

Совершенно уникальной особенностью шоу является то, что зрители смогут стать свидетелями волшебного действа прямо в вагоне поезда. На сцене выступят выдающиеся иллюзионисты, которые будут радовать публику своим мастерством не только на вокзале, но и в купе и вагоне-ресторане.

Что ожидать от спектакля?

  • Детективный сюжет, который захватит зрителей в стремительный водоворот событий.
  • Ментальная магия и мгновенная трансформация, которые будут держать вас в напряжении до последней минуты.
  • Уникальные трюки, созданные известным иллюзионистом Жаном-Эженом Робером Уденом.
  • Завораживающие танцевальные номера и динамичное лазерное шоу.
  • Интерактивное участие зрителей, что сделает каждое представление неповторимым.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу, где каждая минута полна волшебства и загадок!

В ролях
Евгений Зейнуллин
Арсений Краковский
Юлия Перфильева
Олег Васильчук
Михаил Ярвелов

Июнь
4 июня четверг
19:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3

