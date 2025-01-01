Меню
Тайны восточного экспресса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Тайны восточного экспресса

Спектакль Тайны восточного экспресса

Постановка
Театр иллюзии 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Шоу «Тайны Восточного экспресса» в театре Иллюзии

Шоу «Тайны Восточного экспресса» обещает зрителям невероятные события, полные иллюзионных номеров, историй любви и приключений, которые переживают знаменитые пассажиры легендарного поезда. Все начинается с таинственного сундука, забытого кем-то из скороспелых путешественников на перроне. Эта забывчивость приводит к охоте авантюристов за сокровищем.

Удивительное в каждом мгновении

На борту «Восточного экспресса» разворачивается детективный сюжет, где ментальная магия и мгновенные трансформации становятся основой захватывающего действа. Зрителей ждут уникальные трюки, привезенные на сцену Жаном-Эжеленом Робером Уденом, одним из самых известных иллюзионистов.

Элементы шоу

  • Танцевальные номера, которые дополняют магию на сцене;
  • Завораживающее лазерное шоу;
  • Интерактивные моменты с участием зрителей, добавляющие живость и атмосферу.

Не упустите шанс стать частью этой захватывающей истории, наполненной тайнами и невероятными открытиями!

Купить билет на спектакль Тайны восточного экспресса

Помощь с билетами
Январь
10 января суббота
18:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽

