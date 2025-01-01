Детский центр «18–» запускает новый цикл занятий под названием «Тайны третьей планеты» для детей в возрасте от 6 до 8 лет. Этот образовательный проект станет первым шагом к формированию научного мировоззрения у маленьких исследователей. Важно в то время, когда любопытство детей к устройству мира на пике, обеспечить их уникальной и увлекательной информацией о окружающей реальности.
В рамках занятий ребята будут совершать путешествия по времени, знакомясь с историей и природой нашей планеты. Дети исследуют Галактику и Солнечную систему, узнают о том, как жили люди в древности, и увидят, насколько разнообразна и хрупка природа Земли.
Юные исследователи будут проводить эксперименты, выдвигать гипотезы и развивать экологическое сознание. Они познакомятся с тайнами нашей планеты и научатся беречь её для будущих поколений.
Присоединяйтесь к занятиям и откройте для себя множество удивительных фактов о нашей планете. Эти встречи подарят детям не только знания, но и увлечение научным процессом, а также воспитают уважение к природе.