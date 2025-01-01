Меню
Тайны третьей планеты
Тайны третьей планеты

6+
Развивающий курс для детей в Ельцин Центре

Детский центр «18–» запускает новый цикл занятий под названием «Тайны третьей планеты» для детей в возрасте от 6 до 8 лет. Этот образовательный проект станет первым шагом к формированию научного мировоззрения у маленьких исследователей. Важно в то время, когда любопытство детей к устройству мира на пике, обеспечить их уникальной и увлекательной информацией о окружающей реальности.

Увлекательные исследования разных эпох

В рамках занятий ребята будут совершать путешествия по времени, знакомясь с историей и природой нашей планеты. Дети исследуют Галактику и Солнечную систему, узнают о том, как жили люди в древности, и увидят, насколько разнообразна и хрупка природа Земли.

Эксперименты и новые открытия

Юные исследователи будут проводить эксперименты, выдвигать гипотезы и развивать экологическое сознание. Они познакомятся с тайнами нашей планеты и научатся беречь её для будущих поколений.

Программа занятий

  • 17 февраля: Рождение Солнечной системы
  • 25 февраля: Юность Земли
  • 2 марта: Вода
  • 9 марта: Воздух
  • 16 марта: Подземная жизнь. Недра
  • 23 марта: Подземная жизнь. Вулканы
  • 30 марта: Жизнь на Земле. Начало
  • 6 апреля: Жизнь на Земле. Динозавры
  • 13 апреля: Жизнь на Земле. Человечество
  • 20 апреля: Человек и огонь
  • 27 апреля: Человек и его дом
  • 4 мая: Человек и его враг
  • 11 мая: Человек и его друг
  • 18 мая: Игра «Тайны третьей планеты»

Присоединяйтесь к занятиям и откройте для себя множество удивительных фактов о нашей планете. Эти встречи подарят детям не только знания, но и увлечение научным процессом, а также воспитают уважение к природе.

